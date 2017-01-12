Probate
- Date Filed
- Thursday, January 12, 2017
- Case Number
- 2017ADV222262
- Filing Code
- LSG
Defendant
Julia Oskinski
18621 Neff RoadCleveland OH 44119
Plaintiff
Terry A. Donner
Guardian Of The Prsn And Estate Of Julia Oskinski, 18621 Neff RoadCleveland OH 44119
Plaintiff's Attorney
Terry Ann Donner Law Office LLC
P.O. Box 64
Willoughby OH 44096
Text2017 ADV 222262—Terry A. Donner vs Julia Oskinski. Complaint for land sale on guardianship filed. T. A. Donner, atty.
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