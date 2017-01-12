Probate

Date Filed
Thursday, January 12, 2017
Case Number
2017ADV222262
Filing Code
LSG

Defendant

Julia Oskinski
18621 Neff Road
Cleveland OH 44119

Plaintiff

Terry A. Donner
Guardian Of The Prsn And Estate Of Julia Oskinski, 18621 Neff Road
Cleveland OH 44119
Plaintiff's Attorney
Terry Ann Donner
Terry Ann Donner Law Office LLC
P.O. Box 64
Willoughby OH 44096

Text

2017 ADV 222262—Terry A. Donner vs Julia Oskinski. Complaint for land sale on guardianship filed. T. A. Donner, atty.
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