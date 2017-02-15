Probate

Date Filed
Wednesday, February 15, 2017
Case Number
2017EST223042
Date Died
December 9, 2016
Filing Code
AD2

Applicant

Marie C. Baur
7903 Brecksville Road
Brecksville OH 44141
Applicant's Attorney
Sergio Italo Di Geronimo
8748 Brecksville Rd, Ste 216
Brecksville OH 44141

Decedent

Norman E. Baur
7903 Brecksville Road
Brecksville OH 44141

Date Died :Friday, December 9, 2016

Surviving Spouse

Marie C. Baur
7903 Brecksville Road
Brecksville OH 44141

Fiduciary

Marie C. Baur
7903 Brecksville Road
Brecksville OH 44141
Fiduciary's Attorney
Sergio Italo Di Geronimo
8748 Brecksville Rd, Ste 216
Brecksville OH 44141

Text

2017 EST 223042—Estate of Norman E. Baur. Will probated. Application to administer estate filed. S. I. Di Geronimo, atty.
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