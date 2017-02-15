Probate
- Date Filed
- Wednesday, February 15, 2017
- Case Number
- 2017EST223042
- Date Died
- December 9, 2016
- Filing Code
- AD2
Applicant
Marie C. Baur
7903 Brecksville RoadBrecksville OH 44141
Applicant's Attorney
8748 Brecksville Rd, Ste 216
Brecksville OH 44141
Decedent
Norman E. Baur
7903 Brecksville RoadBrecksville OH 44141
Date Died :Friday, December 9, 2016
Surviving Spouse
Marie C. Baur
7903 Brecksville RoadBrecksville OH 44141
Fiduciary
Marie C. Baur
7903 Brecksville RoadBrecksville OH 44141
Fiduciary's Attorney
8748 Brecksville Rd, Ste 216
Brecksville OH 44141
Text2017 EST 223042—Estate of Norman E. Baur. Will probated. Application to administer estate filed. S. I. Di Geronimo, atty.
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