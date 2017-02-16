Probate
- Date Filed
- Thursday, February 16, 2017
- Case Number
- 2017ADV223105
- Filing Code
- LSG
Plaintiff
Doreen K. Binnie
2400 Columbia RoadMedina OH 44256
Plaintiff's Attorney
Pearl-Arden Bldg. Suite #203
Parma OH 44129-2555
Defendant
Lorraine D. Cohen
2400 Columbia RoadMedina OH 44256
Defendant
Navy Federal Credit Union
P.o. Box 3000Merrifield VA 22119
Defendant
Gary S. Cohen
102 Limerick CircleSummerville SC 29483
Defendant
Doreen K. Binnie
5033 Fenn RoadMedina OH 44256
Text2017 ADV 223105—Doreen K. Binnie vs Lorraine D. Cohen, et al. Complaint for land sale on guardianship filed. D. W. Toetz, atty.
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