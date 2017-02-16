Probate

Date Filed
Thursday, February 16, 2017
Case Number
2017ADV223105
Filing Code
LSG

Plaintiff

Doreen K. Binnie
2400 Columbia Road
Medina OH 44256
Plaintiff's Attorney
David William Toetz
Pearl-Arden Bldg. Suite #203
Parma OH 44129-2555

Defendant

Lorraine D. Cohen
2400 Columbia Road
Medina OH 44256

Defendant

Navy Federal Credit Union
P.o. Box 3000
Merrifield VA 22119

Defendant

Gary S. Cohen
102 Limerick Circle
Summerville SC 29483

Defendant

Doreen K. Binnie
5033 Fenn Road
Medina OH 44256

Text

2017 ADV 223105—Doreen K. Binnie vs Lorraine D. Cohen, et al. Complaint for land sale on guardianship filed. D. W. Toetz, atty.
Return to List

About your information and the public record.

 