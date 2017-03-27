Probate
- Date Filed
- Monday, March 27, 2017
- Case Number
- 2017EST224098
- Date Died
- February 1, 2017
- Filing Code
- AD2
Applicant
Samantha L. Hodges
3247 Meadowbrook Blvd.Cleveland Hts. OH 44118
Applicant's Attorney
Mark L. Hoffman
20133 Farnsleigh Road
Shaker Hts. OH 44122-3613
Decedent
Barbara Lynn Snavely
3631 Bradford Rd.Cleveland Hts. OH 44118
Date Died :Wednesday, February 1, 2017
Text2017 EST 224098—Estate of Barbara Lynn Snavely. Will probated. Application to administer estate filed. M. L. Hoffman, atty.
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