Probate

Date Filed
Monday, March 27, 2017
Case Number
2017EST224098
Date Died
February 1, 2017
Filing Code
AD2

Applicant

Samantha L. Hodges
3247 Meadowbrook Blvd.
Cleveland Hts. OH 44118
Applicant's Attorney
Mark Leslie Hoffman
Mark L. Hoffman
20133 Farnsleigh Road
Shaker Hts. OH 44122-3613

Decedent

Barbara Lynn Snavely
3631 Bradford Rd.
Cleveland Hts. OH 44118

Date Died :Wednesday, February 1, 2017

Text

2017 EST 224098—Estate of Barbara Lynn Snavely. Will probated. Application to administer estate filed. M. L. Hoffman, atty.
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