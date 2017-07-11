Probate
- Date Filed
- Tuesday, July 11, 2017
- Case Number
- 2017MSC226898
- Hearing
-
NAME CHANGE HEARINGAug 24, 2017 9:00 AM
- Filing Code
- CHGM
Applicant
Rachel Romanowski
12480 Deer Creek Dr., Apt. 310North Royalton OH 44133
Old Name
Gabriel David Sidor
12480 Deer Creek Dr., Apt. 310North Royalton OH 44133
New Name
Gabriel David Romanowski
12480 Deer Creek Dr., Apt. 310North Royalton OH 44133
Text2017 MSC 226898—Re: Gabriel David Sidor. Application for name change of minor filed. Set for hearing Aug. 24, 2017 at 9:00 a.m.
About your information and the public record.