Probate

Date Filed
Tuesday, July 11, 2017
Case Number
2017MSC226898
Hearing
NAME CHANGE HEARING
Aug 24, 2017 9:00 AM
Filing Code
CHGM

Applicant

Rachel Romanowski
12480 Deer Creek Dr., Apt. 310
North Royalton OH 44133

Old Name

Gabriel David Sidor
12480 Deer Creek Dr., Apt. 310
North Royalton OH 44133

New Name

Gabriel David Romanowski
12480 Deer Creek Dr., Apt. 310
North Royalton OH 44133

Text

2017 MSC 226898—Re: Gabriel David Sidor. Application for name change of minor filed. Set for hearing Aug. 24, 2017 at 9:00 a.m.
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