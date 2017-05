Public Sale

The below listed vehicle (s) will be offered for sale by BridgeCrest, at Manheim Auto Auction 4720 Brookpark Rd. Cleveland, OH at 10:00am April 26th, May 3rd & 17th 2017.

2003 HONDA ACCORD 1HGCM66563A060212

2004 BMW X3 WBXPA73464WB22518

2004 CHEVROLET IMPALA 2G1WF52E649453395

2004 CHRYSLER CONCORDE 2C3HD46R24H586307

2005 BUICK LACROSS CX 2G4WC532551308414

2005 FORD EXPEDITION 1FMFU20585LA90845

2005 JEEP LIBERTY 1J4GL48K95W664458

2005 KIA SORENTO KNDJC733955427083

2005 LEXUS RX 330 JTJHA31U950096458

2005 SUBARU LEGACY 4S3BL676956220612

2006 BMW 325I WBAVB13556KX48346

2006 CADILLAC DTS 1G6KD57Y36U172310

2006 CADILLAC STS 1G6DW677860184623

2006 CHEVROLET IMPALA 2G1WB58K669224906

2006 FORD EXPLORER 1FMEU73E46UA60354

2006 FORD FUSION 3FAFP08Z26R154281

2006 HYUNDAI SANTA KM8SC73E26U067860

2007 BUICK LUCERNE 1G4HD57247U139591

2007 CHRYSLER PACIFICA 2A8GM68X37R161359

2007 CHRYSLER SEBRING 1C3LC66K57N548772

2007 HONDA ACCORD 1HGCM56307A213360

2007 HYUNDAI AZERA KMHFC46F17A185468

2007 KIA SEDONA KNDMB233076189415

2007 MITSUBISHI ENDEAVOR 4A4MM31S37E075594

2007 PONTIAC G6 1G2ZG58N474150846

2007 SATURN OUTLOOK 5GZEV23767J130010

2007 TOYOTA CAMRY 4T1BE46K77U616819

2007 TOYOTA CAMRY 4T1BK46K97U026274

2007 TOYOTA COROLLA 2T1BR32E57C829087

2008 CHEVROLET COLORADO 1GCCS14E488112056

2008 CHEVROLET IMPALA 2G1WU583589204734

2008 CHEVROLET MALIBU 1G1ZH57B38F176501

2008 DODGE AVENGER 1B3LC56R98N149921

2008 DODGE GRAND CARAVAN 2D8HN44H48R693878

2008 GMC ENVOY 1GKDT13S282245592

2008 KIA SORENTO KNDJD736585779315

2008 MAZDA CX-7 JM3ER293480178811

2008 MAZDA MAZDA6 1YVHP80CX85M28173

2008 MERCEDES C300W4 WDDGF81X98F117033

2008 MERCURY MILAN 3MEHM07Z08R612947

2008 PONTIAC GRAND PRIX 2G2WC55C481115142

2008 PONTIAC G6 1G2ZH57N784178396

2008 SATURN OUTLOOK 5GZER13778J299162

2009 BUICK ENCLAVE 5GAEV13D99J154081

2009 CHEVROLET IMPALA 2G1WB57NX91247684

2009 CHEVROLET MALIBU 1G1ZH57BX9F135042

2009 DODGE CALIBER 1B3HB48A89D241328

2009 DODGE GRAND CARAVAN 2D8HN44E99R633179

2009 FORD ESCAPE 1FMCU93799KA52349

2009 FORD FLEX 2FMDK51C49BA68973

2009 GMC ACADIA 1GKEV13D49J206073

2009 HONDA CIVIC 2HGFG12899H535272

2009 MAZDA MAZDA6 1YVHP82A595M23458

2009 NISSAN XTERRA 5N1AN08W59C506249

2009 SUBARU IMPREZA JF1GE60639H506711

2010 CHEVROLET CAMARO 2G1FA1EV1A9216831

2010 CHEVROLET HHR 3GNBACDV8AS557978

2010 CHEVROLET IMPALA 2G1WC5EM6A1208943

2010 CHRYSLER SEBRING 1C3CC5FB7AN163005

2010 FORD MUSTANG 1ZVBP8AN8A5115069

2010 KIA FORTE KNAFU6A29A5251621

2010 NISSAN MURANO JN8AZ1MW9AW106013

2010 TOYOTA COROLLA 1NXBU4EE3AZ195610

2011 CHEVROLET EQUINOX 2CNFLEE59B6325528

2011 CHEVROLET IMPALA 2G1WG5EK8B1261034

2011 CHEVROLET MALIBU 1G1ZA5E13BF362769

2011 FORD FOCUS 1FAHP3FN3BW125650

2011 JEEP PATRIOT 1J4NT1GA3BD270668

2011 KIA OPTIMA KNAGR4A62B5184312

2011 NISSAN MURANO JN8AZ1MW9BW161286

2012 CHEVROLET MALIBU 1FL 1G1ZA5E01CF176253

2012 CHRYSLER 200 1C3CCBAB2CN155340

2012 HONDA ACCORD 1HGCP2F63CA024342

2012 HYUNDAI ELANTRA KMHDH4AE2CU428723

2012 NISSAN SENTRA 3N1AB6AP3CL606223

2013 CHRYSLER 200 1C3CCBAB6DN670701

2013 FORD FOCUS 1FADP3F21DL269318

2013 FORD FUSION 3FA6P0H74DR195829

2013 HYUNDAI ELANTRA 5NPDH4AE0DH355576

2013 HYUNDAI ELANTRA 5NPDH4AE9DH206065

2014 CHEVROLET CRUZE 1G1PA5SH1E7222095

1998 DODGE DAKOTA 1B7FL26X8WS682480

2005 CHEVROLET EQUINOX 2CNDL13F156092745

2007 NISSAN MURANO JN8AZ08W37W660581

2006 CHEVROLET IMPALA 2G1WT58KX69109514

2006 KIA SORENTO KNDJD733965573353

2006 NISSAN ALTIMA 1N4AL11D76N411464

2006 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K66U655240

2005 MAZDA TRIBUTE 4F2CZ96185KM43418

2004 DODGE DURANGO 1D4HB38N44F214638

2006 BUICK LUCERNE 1G4HD57256U157354

2006 CADILLAC CTS 1G6DM57T560194653

2008 CHRYSLER ASPEN 1A8HW58248F150263

2010 CHRYLSER SEBRING 1C3CC4FB5AN191007

2008 NISSAN ALTIMA 1N4BL21E98N449929

2007 CHRYSLER PACIFICA 2A8GF68X47R334087

2009 CHEVROLET MALIBU 1G1ZJ57B894197359

2010 CHEVROLET COBALT 1G1AF5F59A7225070

2010 JEEP PATRIOT 1J4NT2GAXAD541231

2010 DODGE CALIBER 1B3CB3HA6AD543628

2011 CHEVROLET MALIBU 1G1ZC5E15BF105588

2006 HONDA CIVIC 2HGFG12886H525201

2007 FORD EDGE 2FMDK49C87BA86064

2007 INFINITI G35 JNKBV61F47M809454

2007 DODGE NITRO 1D8GT58687W631826

2008 CADILLAC CTS 1G6DM577X80110882

2011 AUDI A4 WAUAFAFL0BN011965

2010 TOYOTA RAV4 2T3BF4DV7AW032204

Seller reserves the right to withdraw vehicles for sale if adequate bids are not received.

Vehicles are sold AS IS. Cash not accepted at this location

