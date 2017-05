Public Sale

The below listed vehicle (s) will be offered for sale by BridgeCrest, at Manheim Auto Auction 4720 Brookpark Rd. Cleveland, OH at 10:00am May 3rd, 17th and June 6th 2017.

2013 KL8CF6S90DC574962 Chevrolet Spark

2012 KMHDH4AE2CU428723 Hyundai Elantra

2011 1G1ZA5E13BF362769 Chevrolet Malibu

2006 5TBET34166S557639 Toyota Tundra

2013 1FADP3F20DL191260 Ford Focus

2010 3FAHP0HA4AR351898 Ford Fusion

2012 1G1ZC5E0XCF216775 Chevrolet Malibu

2007 3N1BC13E57L447761 Nissan Versa

2007 1G1ZU57NX7F299362 Chevrolet Malibu

2008 2G1WB58N789278065 Chevrolet Impala

2009 1G2ZG57B994120526 Pontiac G6

2012 1FAHP3F2XCL382734 Ford Focus

2013 5NPEB4AC8DH657539 Hyundai Sonata

2011 1GNKVGED8BJ245597 Chevrolet Traverse

2009 1G1ZG57B494202331 Chevrolet Malibu

2001 9BWBT61J914062653 Volkswagen Golf

2005 2C3JA53G25H573738 Chrysler 300 Touring

2007 1G1AK58F877370420 Chevrolet Cobalt

2005 1FAHP28175G171677 Five Hundred

2005 1FMZU63K05UB16600 Ford Explorer

2006 2CNDL73F066020763 Chevrolet Equinox

2005 3G5DA03E05S547458 Buick Rendezvous

2003 4T1BE32K73U660538 Toyota Camry

2007 JHMFA36237S028955 Honda Civic

2004 1GKET16S746112880 GMC Envoy

2008 1G8ZS57BX8F281023 Saturn Aura

2009 5NPET46C69H541320 Hyundai Sonata

2009 1G1ZG57B49F102279 Chevrolet Malibu

2011 5NPEB4AC3BH079377 Hyundai Sonata

2006 4F2YZ94156KM24173 Mazda Tribute

Seller reserves the right to withdraw vehicles for sale if adequate bids are not received. Vehicles are sold AS IS. Cash not accepted at this location

May2-9, 2017