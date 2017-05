Public Sale

The below listed vehicle (s) will be offered for sale by BridgeCrest, at Manheim Auto Auction 4720 Brookpark Rd. Cleveland, OH at 10:00am May 17th, June 7th and June 14th 2017.

2004 Dodge Ram 1D7HU18N44S679316

2004 Toyota Sienna 5TDZA22C44S124184

2005 Ford Five Hundred 1FAHP28125G116635

2005 Honda CR-V SHSRD78945U337408

2005 Hyundai Elantra KMHDN46DX5U927538

2005 Ford F150 1FTPX12525FA35586

2006 Jeep G Cherokee 1J8GR48K76C154822

2006 Dodge Durango 1D8HB58246F104059

2006 Chevrolet Malibu 1G1ZT61886F160731

2006 Jeep Commander 1J8HG48K96C209264

2006 Mini Cooper WMWRE33586TG99922

2006 Chrysler 300 C 2C3LK63H46H341440

2006 Toyota Tundra 5TBBT44146S479001

2006 Hyundai Azera KMHFC46F86A049675

2006 Chevrolet Trailblazer 1GNDT13S162316491

2006 Lincoln Towncar 1LNHM81V56Y631901

2007 Chrysler Pacifica 2A8GM68X47R162956

2007 Nissan Sentra 3N1AB61E47L722762

2007 Ford Edge 2FMDK49C87BB07088

2007 Hyundai Veracruz KM8NU13C87U010120

2007 Infiniti FX35 JNRAS08W27X203061

2007 Pontiac G6 1G2ZH18N474154398

2007 Ford Escape 1FMYU93197KA92431

2007 Buick Lucerne 1G4HD57267U229468

2007 Nissan Pathfinder 5N1AR18U37C602760

2007 Toyota Camry 4T1BK46K97U511823

2008 Mazda Mazda3 JM1BK32G381130956

2008 Mercury Sable 1MEHM43W98G611614

2008 Dodge Ram 1500 1D7HU18268S571064

2008 Chrysler 300 2C3LA53G08H281552

2008 Ford Edge 2FMDK48C58BA27461

2008 Pontiac Grand Prix 2G2WP552781157624

2008 Dodge Avenger 1B3LC46K28N628288

2008 Jeep Liberty 1J8GN28K48W152687

2008 Buick Lucerne 1G4HD57288U126151

2008 Acura RL TECH JH4KB16698C001449

2008 Mercury Mariner 4M2CU97118KJ13972

2008 Honda Accord 1HGCP36848A045599

2008 Hyundai Sonata 5NPET46C08H315286

2008 Nissan Pathfinder 5N1AR18U48C621058

2008 Ford Escape 1FMCU93188KB10400

2009 Chevrolet Impala 2G1WB57N691231031

2009 Ford Explorer 1FMEU73E39UA43453

2009 Honda Accord 1HGCP26819A060010

2009 Chevrolet Malibu 1G1ZH57B59F260434

2009 Dodge Nitro 1D8GU28K49W508164

2009 Hyundai Santa Fe 5NMSG73D59H239147

2010 Chevrolet Aveo KL1TD5DE8AB083520

2010 Ford Fusion 3FAHP0KC2AR104910

2010 Dodge Charger 2B3CA3CV5AH276594

2010 Chevrolet Cobalt 1G1AF5F57A7226329

2010 Chevrolet Aveo KL1TD5DEXAB120597

2010 Chevrolet Impala 2G1WC5EMXA1244635

2010 Toyota Rav4 JTMBF4DV1A5031914

2011 Toyota Camry 4T1BF3EK3BU611148

2011 BMW X5 35I 5UXZV4C55BL415578

2011 Chevrolet Malibu 1G1ZC5E16BF116423

2011 Hyundai Sonata 5NPEB4AC0BH171661

2011 Chevrolet Traverse 1GNKRGED9BJ181574

2012 Mazda Mazda3 JM1BL1V89C1541860

2012 Chevrolet Malibu 1G1ZC5E0XCF216775

2012 Hyundai Elantra 5NPDH4AE4CH066974

2012 Ford Focus 1FAHP3F2XCL382734

2012 Chevrolet Cruze 1G1PF5SCXC7384858

2012 Chevrolet Impala 2G1WB5E38C1146636

2012 Dodge Avenger 1C3CDZBG6CN124401

2013 Ford Focus 1FADP3K21DL209240

2013 Ford Taurus 1FAHP2D80DG117350

2013 Toyota Corolla 2T1BU4EE4DC044054

2013 Chrysler 200 1C3CCBBB2DN673786

2013 Dodge Avenger 1C3CDZAB4DN631143

2013 Ford Escape 1FMCU9G98DUA73914

2013 Ford Fusion 3FA6P0H75DR312074

2014 Toyota Yaris VNKKTUD3XEA000379

Seller reserves the right to withdraw vehicles for sale if adequate bids are not received. Vehicles are sold AS IS. Cash not accepted at this location

May9-16, 2017