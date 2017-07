Public Sale

The below listed vehicle will be offered for sale by BridgeCrest, at Manheim Auto Auction 4720 Brookpark Rd. Cleveland, OH at 10:00am on July 26th, Aug 9th & 23rd 2017.

2004 Ford F150 XLT 1FTPX14544NC71366

2005 Cadillac SRX 1GYEE63A350187234

2006 Acura TL 19UUA66276A046567

2006 Jeep Liberty SPT 1J4GL48K06W115085

2006 Mercedes R500 4JGCB75E76A016862

2006 Volkswagen Jetta TDI 3VWST71K46M733132

2007 BMW X3 3.0SI WBXPC93477WF06978

2007 Dodge Caliber SXT 1B3HB48B47D150644

2007 Dodge Charger 2B3KA43R27H852817

2007 Ford Expedition EL XLT 1FMFK15587LA47537

2007 Hyundai Sonata LTD 5NPEU46F47H224429

2007 Jeep Liberty LTD 1J8GL58K27W509175

2007 Toyota Camry HY JTNBB46K373037129

2007 Volvo V50 2.4L YV1MW390072310954

2008 Acura RL TECH PKG JH4KB16698C001449

2008 BMW X3 WBXPC93448WJ23918

2008 Chrysler Pacifica 2A8GF68X98R108600

2008 Dodge Charger 2B3KA43G88H314817

2008 Ford Edge SE 2FMDK46C78BA03245

2008 Ford Escape XLT 1FMCU03138KA23970

2008 Ford Escape XLT 1FMCU93188KB10400

2008 Ford Explorer XLT 1FMEU73E38UA53463

2008 Hyundai Electra GLS KMHDU46D48U458793

2008 Jeep Cherokee J8GR48K28C238159

2008 Nissan Sentra 3N1AB61E68L663845

2008 Subaru Impreza I JF1GE61618H517610

2009 Dodge Ram 1500 4X4 1D3HV18TX9S791395

2009 Ford Edge LTD 2FMDK49C39BA46638

2009 Ford Explorer XLT 1FMEU73E39UA43453

2009 Ford F150 XLT 1FTRX128X9KC89157

2010 Dodge Grand Caravan 2D4RN4DE3AR223035

2010 Dodge Journey SE 3D4PG4FB9AT116430

2010 Honda Accord LX 1HGCP2F34AA125974

2010 Mercury Milan 3MEHM0HA4AR630236

2010 Toyota Matrix 2T1KU4EEXAC369092

2011 Ford Escape LTD 1FMCU0EG1BKB21422

2011 Ford Taurus SEL 1FAHP2EW3BG142186

2011 Honda Cr-V EX 5J6RE4H50BL122627

2011 Hyundai Sonata GLS 5NPEB4AC2BH026556

2011 Kia Sorento LX 5XYKTCA10BG009741

2011 Nissan Sentra 3N1AB6AP2BL692414

2012 Chevrolet Impala LT 2G1WB5E35C1120379

2012 Chevrolet Malibu LS 1G1ZB5E09CF273570

2012 Chevrolet Malibu 1LT 1G1ZC5E09CF118899

2012 Chrysler 200 LTD 1C3CCBCB3CN228695

2012 Nissan Sentra 3N1AB6AP5CL767141

2012 Subaru Legacy S3BMBA6XC3037023

2012 Toyota Yaris JTDBT4K31C1419844

2013 Chevrolet Impala LT 2G1WG5E34D1255419

2013 Chrysler 200 LX 1C3CCBAB2DN765255

2013 Fiat 500 SPT 3C3CFFBR9DT640120

2014 Cadillac ATS LUX 1G6AH5RXXE0115564

2014 Chevrolet Cruze LS 1G1PA5SHXE7179411

2014 Ford Taurus SE 1FAHP2D87EG109182

2014 Nissan Altima 1N4AL3AP1EC183249

2015 Chrysler 200 LTD 1C3CCCAB5FN679544

Seller reserves the right to withdraw vehicles for sale if adequate bids are not received. Vehicles are sold AS IS. Cash not accepted at this location.

Jul20, 2017