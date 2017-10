Public Sale

The below listed vehicles will be offered for sale by Bridgecrest, at Manheim Auto Auction 4720 Brookpark Rd. Cleveland, OH at 10:00am on October 11th, October 18th, October 25th and November 1st 2017.

2007 Toyota Camry JTNBB46K373037129

2008 Pontiac Solstice 1G2MC35B98Y112611

2006 Acura Tl 19UUA66266A015603

2005 Audi Tt TRUWT28NX51007722

2008 Ford Escape 1FMCU93128KA57385

2007 Ford Mustang 1ZVFT80N775330448

2003 Bmw 745li WBAGN63423DR11717

2005 Mini Cooper WMWRE33475TD92344

2006 Dodge Durango 1D4HB48N96F180849

2006 Pontiac G6 1G2ZM551364194328

2005 Volkswagen Jetta 3VWSF71KX5M637270

2004 Bmw X5 3.0l 5UXFA13514LU44754

2007 Hyundai Veracruz KM8NU73C87U011125

2014 Cadillac Cts 1G6DC1E37E0166804

2005 Chevrolet Equinox 2CNDL23F856187051

2006 Chrysler 300 2C3LA63H76H441289

2010 Ford Fusion 3FAHP0HA4AR194552

2009 Ford Edge 2FMDK49C39BA46638

2010 Subaru Forstr X JF2SH6DC5AH784818

2008 Mercury Milan 3MEHM07Z48R611154

2012 Chevrolet Sonic 1G1JC5SB6C4221289

2013 Chevrolet Cruze 1G1PC5SB7D7252285

2010 Kia Optima KNAGG4A80A5409445

2008 Chrysler Sebring 1C3LC55R08N633318

2006 Cadillac Sts 1G6DW677760216560

2013 Ford Escape 1FMCU0GX8DUB85168

2010 Toyota Camry 4c 4T4BF3EK5AR067398

2008 Hyundai Santa Fe 5NMSH13E68H203789

2011 Dodge Caliber 1B3CB3HA2BD114343

2011 Kia Sorento 5XYKTDA26BG046808

2012 Fiat 500 3C3CFFBR5CT115554

2006 Gmc Envoy Xl 1GKET66M266123805

2015 Chrysler 200 1C3CCCAB2FN713990

2011 Nissan Sentra 3N1AB6AP8BL713069

2011 Kia Sorento 5XYKT3A10BG035028

2009 Dodge Journey 3D4GH57V19T139367

2013 Volkswagen Jetta 3VWDX7AJ9DM391999

2010 Chevrolet Cobalt 1G1AD1F56A7205180

2009 Volkswagen Passat WVWJK73C39E074977

2008 Ford Fusion 3FAHP08158R120812

2009 Dodge Caliber 1B3HB48A69D222549

2013 Ford Fusion 3FA6P0H9XDR243982

2011 Dodge Nitro 4x2 1D4PT2GK3BW590139

2013 Volkswagen Jetta 3VW2K7AJXDM240241

2012 Chevrolet Cruze 1G1PH5SC5C7299730

2010 Ford Fusion 3FAHP0HA0AR412194

2011 Ford Taurus 1FAHP2DW0BG114217

2009 Jeep Patriot 4x4 1J4FF28BX9D153589

2012 Ford Fusion 3FAHP0JA2CR194739

2013 Hyundai Elantra 5NPDH4AE1DH412223

2010 Ford Fusion 3FAHP0HA0AR118083

2013 Chevrolet Impala 2G1WG5E36D1244325

2010 Nissan Sentra 3N1AB6AP7AL670844

2009 Chevrolet Traverse 1GNEV23D59S158666

2014 Hyundai Accent KMHCT4AE6EU668564

2008 Lincoln Mkz 3LNHM26T58R603974

2013 Kia Rio KNADM4A36D6282845

2011 Kia Soul KNDJT2A20B7311137

2006 Hummer H3 5GTDN136368176018

2012 Hyundai Elantra KMHDH4AE5CU339387

2007 Ford Edge 2FMDK38C77BA20780

Seller reserves the right to withdraw vehicles for sale if adequate bids are not received. Vehicles are sold AS IS. Cash not accepted at this location.

